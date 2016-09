Schweiz 2 23:30 bis 01:10 Thriller Fargo - Blutiger Schnee USA, GB 1996 2016-09-17 02:45 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der tief verschneiten Landschaft von Minnesota versucht der Autohändler Jerry Lundegaard (William H. Macy), seinem kümmerlichen Leben eine Wende zu geben. Um seine Schulden abzuzahlen und sich anschliessend selbstständig zu machen, inszeniert er die Entführung seiner eigenen Frau Jean (Kristin Rudrud), in der Hoffnung, von seinem patriarchalischen Schwiegervater Wade Gustafson (Harve Presnell) Lösegeld erpressen zu können. Für sein raffiniertes Täuschungsmanöver hat er die beiden Ganoven Carl Showalter (Steve Buscemi) und Gaear Grimsrud (Peter Stormare) angeheuert. Anfangs scheint alles einigermassen nach Plan zu laufen, und Jerrys Frau ist eines Feierabends nicht mehr zugegen. Aber danach gerät die scheinbar narrensichere Geldbeschaffungsmethode ausser Kontrolle. Statt sich unerkannt aus dem Staub zu machen, hinterlassen die Entführer eine breite, mit Leichen gepflasterte Spur in der eisig kalten Schneelandschaft. Für die hochschwangere Polizistin Marge Gunderson (Frances McDormand) ist es keine besonders erfreuliche, aber dafür recht einfache Sache, die Täter zu finden. Doch Jerry will immer noch das Geld, das der knausrige Schwiegervater für seine Tochter nicht herausrücken will. Bereits mit ihrem Erstling "Blood Simple" (1984) machten die Brüder Joel und Ethan Coen dem Publikum Lust auf mehr. In der abgefahrenen Kidnapping-Komödie "Raising Arizona" (1987) verfolgten sie die späteren Oscargewinner Holly Hunter und Nicolas Cage in fulminanten Kamerafahrten. Mit "Miller's Crossing" (1990) boten sie ein beeindruckendes Mafiaepos, und in "Barton Fink" (1991) etablierten sie John Turturro als Idealdarsteller für verquere Spinner. Nach dem schön gezimmerten Multimillionen-Dollar-Flop "The Hudsucker Proxy" (1994) kehrten die Coens mit "Fargo" zu ihrem Low-Budget-Leisten zurück und gewannen 1996 in Cannes den Preis für die Beste Regie. Für den Drehbuchoscar und den Academy Award für Frances McDormand als Beste Nebendarstellerin reichte es ebenfalls. Mit seiner Rolle als glückloser Autohändler feierte William H. Macy ein Comeback, und Peter Stormare, der einst mit Ingmar Bergman drehte, macht ebenfalls Karriere in Hollywood. Nach dem Western-Remake "True Grit" sorgten die beiden Coens zuletzt mit der Musikerbiografie "Inside Llewyn Davis" und mit "Hail Caesar!", einer irren Reminiszenz an die goldenen Jahre der Hollywoodstudios, für Furore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frances McDormand (Marge Gunderson) William H. Macy (Jerry Lundegaard) Steve Buscemi (Carl Showalter) Peter Stormare (Gaear Grimsrud) Harve Presnell (Wade Gustafson) John Carroll Lynch (Norm Gunderson) Kristin Rudrüd (Jean Lundegaard) Originaltitel: Fargo Regie: Joel Coen Drehbuch: Joel Coen, Ethan Coen Kamera: Roger A. Deakins Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 16