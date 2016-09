Schweiz 2 11:05 bis 11:50 Magazin Kassensturz Die Sendung über Konsum, Geld und Arbeit Illegale Nachtarbeit: Uni Zürich beutet Studenten aus / Leck im wasserdichten Handy: Händler drücken sich um Garantie / Staubsauger im Test: Was leisten stromsparende Geräte? / "Überlegged Sie mal!": Claudio Zuccolini verschenkt Wein CH 2016 Stereo Untertitel Merken Illegale Nachtarbeit: Uni Zürich beutet Studenten aus: Nachtschichten von 14 Stunden, fünf Mal pro Woche, und oft auch noch an den Wochenenden: Die Universität Zürich lässt angehende Tierärztinnen und Tierärzte während ihres Studiums schwer schuften und verstösst damit gegen Arbeitsrecht. "Kassensturz" über illegale Praktiken im Praktikum. Mit Expertenchat ab 21.30 Uhr. Leck im wasserdichten Handy: Händler drücken sich um Garantie: Das neue Samsung Galaxy S7 ist wasserdicht - das verspricht zumindest die Werbung. Bei "Kassensturz" häufen sich Klagen enttäuschter Handybesitzerinnen und -besitzer: Ihre Geräte gingen schon bei kurzem Wasserkontakt kaputt, doch Händler wollen sie nicht ersetzen. Staubsauger im Test: Was leisten stromsparende Geräte?: Staubsauger dürfen ab nächstem Jahr nur noch maximal 900 Watt verbrauchen. So will es eine neue EU-Bestimmung zur Senkung des Stromverbrauchs. Was sie beim Saugen taugen: "Kassensturz" hat acht Geräte der neusten Generation testen lassen. "Überlegged Sie mal!": Claudio Zuccolini verschenkt Wein: In der Rubrik "Überlegged Sie mal!" macht sich Komiker Claudio Zuccolini Gedanken über alltägliche Konsumthemen. Heute: Unschicklichkeiten und Tipps zum richtigen Wein für den Gastgeber oder die Gastgeberin.. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ueli Schmezer Originaltitel: Kassensturz