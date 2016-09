hr2 05:03 bis 06:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (IV) Merken <bk>Dag Wirén: Serenade op. 11 (Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung: Neville Marriner)<ek><bk>Édouard Lalo: Romance-sérénade G-Dur (Jean-Jacques Kantorow, Violine; Tapiola Sinfonietta, Leitung: Kees Bakels)<ek><bk>Joseph Martin Kraus: Sinfonia per la chiesa (Orchestra of the Age of Englightenment, Leitung: Anthony Halstead)<ek><bk>Arcangelo Corelli: Concerto grosso D-Dur op. 6 Nr. 7 (Enrico Casazza, Violine; Maurizio Naddeo, Violoncello; Europa Galante, Violine und Leitung: Fabio Biondi)<ek><bk>Domenico Scarlatti: Sonate h-Moll K 87 (Alexis Weissenberg, Klavier)<ek><bk>Astor Piazzolla: Concerto para Quinteto (Jacques Ammon, Klavier; Artemis Quartet)<ek>. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 519 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 249 Min. Ironclad

Abenteuerfilm

RTL II 03:25 bis 05:55

Seit 134 Min. Auto Mobil

Magazin

VOX 04:45 bis 05:45

Seit 54 Min.