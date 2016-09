RTS Deux 23:30 bis 00:35 Sonstiges Pl3in le poste on tour Montreux Jazz Festival 2015 Sophie Hunger Stereo Merken Concert très rock de la chanteuse suisse Sophie Hunger avec son nouvel opus "Supermoon". Entourée par de très bon musiciens, elle s'éclate sur scène, bouscule sa guitare avec hargne, chante avec conviction et communique au public son enthousiasme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pl3in le poste on tour