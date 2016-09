RTS Deux 20:40 bis 22:55 Sonstiges Aux suivants! de Yann Lambiel Stereo Untertitel Merken Un spectacle d'humour qui démarre comme un concert de rock - Tout de blanc vêtu, Yann Lambiel laisse libre cours à ses multiples talents et explore différents registres. A la fois imitateur (une centaine de voix à son actif, nationales ou internationales), humoriste satirique, comédien et même chanteur, le surprenant Valaisan fera rire aux éclats les téléspectateurs pendant plus de deux heures. Accompagné sur scène par quatre musiciens, il présente avec Aux suivants ! un véritable show à ne pas manquer ! Quelques gestes, une posture, une voix et soudain apparait sur scène toute une galerie de personnages parfois plus vrais que nature. L'imitateur se lance dans une parodie hilarante de ses collègues humoristes (Cuche & Barbezat, Thierry Meury, Marie-Thérèse Porchet), ou encore de Jean-Marc Richard sur le plateau de La Poule et Alain Morisod aux Coups de C?ur. Toutes les personnalités sous les feux de l'actualité seront croquées par Yann Lambiel : Ueli Maurer et son armée, la mesquinerie féminine entre les nouvelles conseillères fédérales, Oskar Freysinger et sa légendaire rhétorique, Daniel Brélaz dans une séquence presque émouvante, un improbable dialogue entre Yannick Noah et Roger Federer ou encore un slam incroyable de Christian Constantin guidant ses joueurs sur le terrain? par téléphone ! Mis en scène par Jean-Luc Barbezat, le spectacle Aux suivants ! ne peut s'empêcher un facétieux petit clin d'?il aux précédents conseillers fédéraux? qui se retrouvent ensemble à l'EMS ! Ruth Dreifuss fait la visite des lieux au nouvel arrivant, Pascal Couchepin, qui revoit avec plus ou moins de plaisir Adolf Ogi, Joseph Deiss ou Kaspar Villiger. Yann Lambiel a concocté un final époustouflant pour son public en retraçant dans un rythme effréné 100 ans de chanson ! Les prouesses vocales de l'imitateur survolté ne connaissent pas de limite, de Félix Mayol à Sardou en passant par Cabrel ou les boys bands. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Patrick Luisier