Du 16 au 18 septembre, l'équipe suisse de Coupe Davis se rendra en Ouzbékistan pour jouer les matches de barrages. La Suisse ne pourra pas compter sur la présence de Roger Federer pour sauver sa place dans le groupe mondial. Celle de Stan Wawrinka est toujours incertaine. Toutes les rencontres seront à suivre en direct de la Olympic Tennis School de Tashkent sur RTS Deux et RTSsport.ch, avec le commentaire de Pierre-Alain Dupuis. Deux ans après leur victoire finale à Lille, l'équipe suisse de Coupe Davis traverse une période de transition difficile et jouera pour la deuxième année consécutive sa place dans le groupe mondial en barrages. Ce duel de barrage se jouera à Tashkent sur terre battue. Les deux équipes ne se sont jamais affrontées dans la compétition. On connaît très peu cette équipe d'Ouzbékistan qui est emmenée par son no.1, 107e au classement ATP, Denis Istoman. Les Ouzbeks ont atteint les barrages en battant la Chine au tour précédent. La tâche s'annonce délicate pour une équipe de Suisse qui ne pourra pas compter sur Roger Federer, indisponible jusqu'à la fin de la saison. Tous les regards se tourneront désormais vers Stan Wawrinka qui pourrait endosser son costume de héros et mener l'équipe vers le maintien.