Anixe HD 07:00 bis 08:00 Arztserie Klinikum Berlin Mitte - Leben in Bereitschaft Spitzenspiel D 2002 Die weiblichen Angestellten des Klinikums leben in ständiger Angst - der Vergewaltiger ist immer noch nicht gefasst. Am meisten verunsichert sie die Tatsache, dass der Mann offenbar aus dem Hause stammt. Zur gleichen Zeit behandeln Jens und Daniel den beliebten Eishockey-Star Romano Sebastiani. Trotz ihrer Bemühungen stirbt der Patient völlig überraschend. Als Todesursache stellt sich Doping heraus. Sein Trainer und Adoptivvater Georg Brenner gerät unter Verdacht. Schauspieler: Anke Sevenich (Dr. Claudia Jungblut) Francis Fulton-Smith (Dr. Jens Leyendecker) Dorkas Kiefer (Oberschwester Yvonne Hoyer) Peter Ketnath (Dr. Daniel Thies) Denise Virieux (Dr. Julia Ritter) Hans-Martin Stier (Prof. Dr. Ulrich Bischoff) Dirk Martens (Dr. Marcel Plenzdorff) Originaltitel: Klinikum Berlin Mitte - Leben in Bereitschaft Regie: Ulrich Zrenner Drehbuch: Rolf Barth Kamera: Anton Peschke