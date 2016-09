SWR 10:20 bis 11:50 Talkshow Nachtcafé Gäste bei Michael Steinbrecher Der erste Eindruck zählt! D 2016 2016-09-22 01:15 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV Merken Ob beim Bewerbungsgespräch oder beim ersten Date: Es braucht nur eine Zehntelsekunde, bis unser Gehirn ein Urteil über unser Gegenüber gefällt hat. Und dieser erste Eindruck verändert sich auch im weiteren Verlauf des Kennenlernens kaum noch. Abgestempelt, abgewertet, ausgegrenzt! Wir alle haben Stereotype im Kopf, die uns mehr beeinflussen, als wir glauben. Dicke Menschen müssen permanent Demütigungen und abfällige Kommentare ertragen. Wer eine andere Herkunft oder Hautfarbe hat, für den sind misstrauische und voreingenommene Blicke fast schon Alltag. Und manchmal ist es nur der vermeintlich falsche Vorname auf den Bewerbungsunterlagen - und schon werden Kevin oder Chantal eben nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Auch wenn es um Status und gesellschaftliches Ansehen geht, prägt der erste Eindruck. So funktioniert das Prinzip "Mehr Schein als Sein" bei Hochstaplern hervorragend. Immer wieder gelingt es charismatischen Blendern, als falsche "Halbgötter in Weiß" jahrelang ganze Krankenhausteams zu täuschen oder sich dank aristokratischem Habitus Zugang in gut betuchte Kreise zu verschaffen. Wie unvoreingenommen sind wir tatsächlich, wenn wir Unbekannten begegnen? Wie kommen wir raus aus unserem Schubladendenken? Haben Vorurteile vielleicht auch Vorteile? Antworten darauf im NACHTCAFé mit Michael Steinbrecher zum Thema "Der erste Eindruck zählt!" am 16. September 2016. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nachtcafé