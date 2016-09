SWR 23:15 bis 00:45 Komödie Liebling, weck die Hühner auf D 2009 2016-09-17 03:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Familie Teuffel wohnt nach ihrer Stadtflucht aus Berlin nun schon eine Weile auf dem Land - und die Wirtschaftskrise macht auch vor dem beschaulichen Krummenwalde nicht halt. Arbeitsplätze gehen verloren, Leute ziehen weg und suchen woanders ihr Glück. Sohn Kai (Ludwig Blochberger) jobbt in der Dorfkneipe und Tochter Lisa (Cornelia Gröschel) hat das Gefühl, mit 18 endlich und ziemlich dringend zur Frau werden zu müssen. Beate Teuffel (Katja Flint) kämpft um den Erhalt ihrer Mineralquelle, die Kirche von Pfarrer Juchem (Andreas Schmidt) braucht ein neues Dach und auch Bürgermeister Gerd Jänicke (Thomas Thieme) könnte eine Finanzspritze für sein Dorf gebrauchen. Entgegen der allgemeinen Krisenstimmung plant Steffen Teuffel (Axel Milberg) im Geheimen, sich seinen Traum vom eigenen Weinberg zu erfüllen, was sich schnell als finanzieller Alptraum herausstellt. Als Nesthäkchen Sophie Teuffel (Paula Hartmann) im See einen Goldtaler findet, hoffen die drei Männer auf den versunkenen Schatz aus der Dorfchronik. Dies wäre die Lösung all ihrer Probleme. Wäre da nicht Denkmalschützer Lorenz Thiel (Kai Wiesinger), der die Schatzsucher argwöhnisch beobachtet und als Exfreund von Beate auch gleich noch das Eheleben der Teuffels auf den Kopf stellt. Mit viel Humor und Energie beweisen die Mitglieder der Familie Teuffel, dass sie trotz scheinbar unüberwindbarer Probleme zusammenhalten und Höhen und Tiefen gemeinsam meistern. Am Ende nimmt die Geschichte für das ganze Dorf eine überraschende Wendung. Krummenwalde hat wieder eine Chance. Genreverwandt mit englischen Kinofilmen wie "Brassed Off - Mit Pauken und Trompeten" oder "Lang lebe Ned Devine" blickt "Liebling, weck die Hühner auf" nach vorne, die Bewohner des Ortes nehmen die Verantwortung für sich und die Gemeinschaft in die eigenen Hände und können nur gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Axel Milberg (Steffen Teuffel) Katja Flint (Beate Teuffel) Thomas Thieme (Gerd Jänicke) Kai Wiesinger (Lorenz Thiel) Andreas Schmidt (Pfarrer Juchem) Astrid Meyerfeldt (Petra Jänicke) Falk Rockstroh (Bernard Möller) Originaltitel: Liebling, weck die Hühner auf Regie: Matthias Steurer Drehbuch: Rainer Kaufmann, Lothar Kurzawa Kamera: Michael Boxrucker Musik: Jochen Schmidt-Hambrock Altersempfehlung: ab 6