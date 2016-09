SWR 12:20 bis 13:45 Sonstiges Die Rache der Gladiatoren I 1964 16:9 20 40 60 80 100 Merken Rom, im Jahr 454 nach Christus. Während Kaiser Valentinian (Rolando Lupi) sich an Gladiatorenkämpfen ergötzt, leistet der tapfere Feldherr Aetius (Renato Baldini) mit seinen Legionen verzweifelt Widerstand gegen die Vandalen, die unter Führung ihres Königs Geiserich (Livio Lorenzon) unaufhaltsam vorrücken. Der schwächliche Imperator nimmt die Gefahr nicht zu Kenntnis, er ahnt auch nicht, dass seine abtrünnige Geliebte Calpurnia (Andreina Paul) längst die Macht an sich gerissen hat. Mit Hilfe der Prätorianergarde presst sie die römischen Bürger aus und schreckt auch vor Geschäften mit dem Feind nicht zurück: Sie verkauft Nachschublieferungen an die Vandalen und schwächt dadurch die eigenen Legionen. Aetius' Sohn Fabius (Mickey Hargitay) versucht ihren finsteren Machenschaften Einhalt zu gebieten, worauf die habgierige Calpurnia ihre Strategie wechselt und Valentinians Tochter Priscilla (Greci José) an Geiserichs Sohn Wilfried (Nerio Bernardi) ausliefert. Die Aussicht, durch eine Heirat kampflos die Herrschaft über Rom zu erringen, ist selbst für die blutrünstigen Vandalen eine verlockende Vorstellung. Fabius, der sich in die schöne Tochter des Kaisers verliebt hat, setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um sie zu befreien. Während des Schlachtengetümmels fällt er in die Hände des Feindes. Ans Kreuz gefesselt, soll er der Vermählung von Wilfried und Priscilla zusehen, um daraufhin von Pfeilen durchbohrt zu werden. Luigi Capuano, auch bekannt unter dem Pseudonym Lewis King, inszenierte diesen historischen Abenteuerfilm mit dem ungarischen Darsteller Mickey Hargitay. Der ehemalige Mr. Universum war der Ehemann von Jane Mansfield, an deren Seite er in einer Reihe von Filmen auftrat, darunter "Sirene in blond". Gemeinsam mit sechs Gladiatoren kämpft Hargitay in "Die Rache der Gladiatoren" als einer der letzten aufrechten Römer gegen Korruption, Intrigen und den unaufhaltsamen Niedergang des Imperiums. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mickey Hargitay (Fabio) José Greci (Priscilla) Livio Lorenzon (Genserico il Vandalo) Renato Baldini (Ezio, generale) Roldano Lupi (Valentiniano III) Andrea Checchi (Gavinio) Nerio Bernardi (Tidone) Originaltitel: La vendetta dei gladiatori Regie: Luigi Capuano Drehbuch: Arpad De Riso, Roberto Gianviti Kamera: Raffaele Masciocchi Musik: Giuseppe Piccillo Altersempfehlung: ab 12