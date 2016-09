SWR 07:30 bis 07:45 Bildungsprogramm Big Cities Fisch und Gemüse direkt aus Berlin D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken AquaTerraPonik - das ist Fisch- und Gemüsezucht in einem geschlossenen Wasserkreislauf. Die Ausscheidungen der Fische werden mit Hilfe von Filtern zu Pflanzen verwertbaren Nährstoffen umgewandelt. Die Pflanzen wiederum reinigen das Wasser für die Fische. Das Ergebnis: eine nachhaltige, ökologische und Ressourcen schonende Lebensmittelproduktion. Seit 2013 forscht das Start-Up im Gewächshaus einer Berliner Berufsschule. Seit Frühjahr 2016 treten die TopFarmers den Beweis an, dass AquaTerraPonik auch wirtschaftlich rentabel sein kann. Sie betreiben mit einer Fläche von 2000 Quadratmeter die größte AquaTerraPonik-Anlage Europas. Das Ganze soll langfristig auch auf Flachdächern umgesetzt werden. Eine Chance - nicht nur für Berlin, sondern für viele Mega-Cities weltweit! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Big Cities