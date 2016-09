RTL II 01:15 bis 01:55 Dokusoap Traumfrau gesucht D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In Moskau sind Transportunternehmer Gottlob (47) und Motivationstrainer Dirk (50) weiterhin gemeinsam auf Frauenfang. Bei einem Doppeldate in einer Karaoke-Bar versuchen die Männer, mit ihrer Sangeskunst zu überzeugen. Leider kommt ihr Balzgesang nur mäßig an. Immobilienmakler Dennis (24) sitzt zwischen den Stühlen. In Rio de Janeiro lernt er gleich zwei Frauen kennen, die ihm sehr gefallen: Die schwarzhaarige Cristiane und die blonde Vania (beide 32). Jetzt muss sich der Schlagerfan entscheiden. Währenddessen trifft Reiseverkehrskaufmann Walther (53) auf seine Favoritin Alina. Für sie hat der Wahlberliner etwas ganz Besonderes organisiert: Er erwartet Alina in einer Sternwarte und will ihr dort die Sterne vom Himmel holen. So viel Romantik kommt bei der brasilianischen Verkäuferin durchaus an. Ob Walther jetzt seine Traumfrau gefunden hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Traumfrau gesucht

