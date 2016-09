RTL II 16:00 bis 18:00 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Trödeltrupp Spezial (2) D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heinz hat ein absolutes Chaos in seiner Wohnung hinterlassen. Nachdem er einen Schlaganfall erlitten hat, ist der 66-Jährige auf Hilfe angewiesen und lebt seitdem in einem Pflegeheim. Seine alte Wohnung muss jetzt geräumt werden. Bruder Werner und dessen Sohn Torsten sind der festen Überzeugung, einen Erlös in Höhe von 80.000 Euro aus der Wohnung herauszuschlagen. Da sie mit der Schatzsuche jedoch total überfordert sind, rufen sie Mauro Corradino, Otto Schulte und Sükrü Pehlivan vom Trödeltrupp zu Hilfe. Als das Team die Wohnung betritt, sind sie geschockt. Sollen unter den zahllosen Müllbergen etwa Schätze zu finden sein? Zudem hat Torsten großen Ärger mit dem Vermieter der Wohnung. Dieser will die Kaution behalten, weil die Wohnung angeblich beschädigt sei. Die Trödler müssen also nicht nur riesige Müllhaufen durchwühlen, sondern auch noch die Fronten zwischen Torsten und seinem Vermieter klären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller