BEATZZ in Concert Rock am Ring 2014: Awolnation D 2014 SAIL! Ist einer der ungewöhnlichsten Hits der letzten Jahre, denn er hat es nie auf Platz 1 geschafft, doch war der Song von Awolnation Monate in den US Charts. 79 Wochen in den US Charts! Kein Wunder feierten ihn die Fans bei Rock am Ring 2014 als Awolnation den Hit live spielten!. Originaltitel: Beatzz in Concert