EinsPlus 09:10 bis 09:40 Magazin herkules Besuchermagnet Bergpark Wilhelmshöhe - Barock, bergig, beeindruckend ? D 2016 Stereo 16:9 Die Moderatoren packen mit an, wenn sie im Wochenmagazin "herkules" hinter die Kulissen schauen - ob es darum geht, sich vom Rettungshubschrauber abzuseilen, Biokäse anzurühren, heimische Wildtiere zu füttern oder das neueste Elektromobil zu testen. "herkules" wird direkt vom Ort des Geschehens präsentiert und berichtet über interessante Unternehmen der heimischen Wirtschaft und spannende Großveranstaltungen in der Region. Dabei ermöglicht "herkules" einen Einblick in Bereiche, die man sonst so nicht zu sehen bekommt. Außerdem berichten die 'herkules'-Reporter über Wissenswertes und Spannendes aus Nord- und Osthessen. "herkules - das starke Magazin aus Kassel". Ein Magazin, das sich wöchentlich 30 Minuten lang um Themen aus Nordhessen kümmert. In jeder Sendung gibt es einen Themenschwerpunkt, Berichte über aktuelle Ereignisse sowie interessante Geschichten jenseits der tagesaktuellen Berichterstattung. Weltkulturerbe, der Stolz der Kasseler - und einfach nur schön! Vergangenes Jahr sind über 800.000 Besucher aus aller Welt nach Kassel gekommen, um den Bergpark Wilhelmshöhe zu erleben. Doch was macht den Reiz aus, und was gibt es überhaupt alles zu entdecken? Das will "Herkules"-Moderatorin Rebecca Rühl wissen. Unterwegs mit Bergparkführer, Wassermeister und Hofdame schaut sie hinter die Kulissen und erlebt so manche Überraschung. Moderation: Rebecca Rühl Originaltitel: Herkules