EinsPlus 07:15 bis 07:40 Magazin Einfach genial Das MDR-Erfindermagazin Waschbeckensieb / Sonnenstrom vom Balkon / Interaktives Schaufenster. D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken * Waschbeckensieb Rolf Janetzky hat für sein Waschbecken ein Sieb entwickelt und ließ es mit einem 3D-Drucker herstellen. Die Herausforderung: Trotz des Siebes muss genügend Wasser durch den Ausguss fließen, Haare und Flusen sollten aufgefangen werden. Das Sieb lässt sich einfach an jedem Waschbecken mit einem Abflussstopfen nachrüsten. * Sonnenstrom vom Balkon "Simon" ist ein Minikraftwerk für den Balkon. Das Photovoltaikpanel erinnert an ein megagroßes Smartphone. Neu daran ist, dass der gewonnene Strom direkt über einen einfachen Stecker in den Stromkreis der Wohnung geht. Bis zu 150 Watt Leistung sind bei intensiver Sonneneinstrahlung möglich. Zeugnisse vom TÜV belegen, dass die Erfindung allen Sicherheitsstandards entspricht. Bis zu drei Minikraftwerke können auf Balkon oder der Terrasse genutzt werden. In Österreich, den Niederlanden und der Schweiz ist das unbürokratisch möglich. In Deutschland verhandeln die Entwickler derzeit noch mit den Netzbetreibern. * Interaktives Schaufenster Ein Entwicklerteam aus Leipzig will eine Art Schaufenster herstellen, das mit seinem Gegenüber interaktiv agiert, indem es ein Spiegelbild mit Sprechblasen erzeugt, die gezielte Werbebotschaften vermitteln sollen. Matthias Freysold und Arthur Lohrer nutzen für ihre Idee hochpräzise Kameratechnik und eine Gesichtserkennungssoftware. Das Bild des Betrachters wird mit Hunderten Bildern in einer Datenbank verglichen und statistisch ausgewertet. Dadurch kann zwischen männlichen und weiblichen Gesichtern unterschieden, das Alter und die wahrscheinliche Grundstimmung seines Gegenübers ermittelt werden. Danach greift das Programm auf einen Pool von Bildern und Werbeslogans zurück und ordnet sie Geschlechtern und Altersgruppen zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Janett Eger Originaltitel: Einfach genial