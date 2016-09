Tele 5 02:55 bis 04:45 Actionfilm 1911: Revolution CHN, HK 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Jahre 1911 steht China an der Schwelle zum Bürgerkrieg und steckt voller imperialistischer Langnasen, die ihre Ränke spinnen, doch die Geschicke des Staates liegen in Händen eines kindlichen Kaisers und seiner Mutter. Das kann so nicht weitergehen, finden republikanisch gesonnene Nationalisten von links bis rechts und bündeln vorübergehend ihre Kräfte unter Führung des ehrenwerten Patrioten Sun Yat-sen und des Revolutionsgenerals Huang Xin. Während ersterer im Ausland Hilfsgelder sammelt, obliegt letzterem der heroische Kampf gegen das kaiserliche Heer. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jackie Chan (Huang Xing) Li Bingbing (Xu Zonghan) Winston Chao (Sun Yat-sen) Joan Chen (Longyu) Jaycee Chan (Zhang Zhenwu) Ge Hu (Lin Juemin) Jiang Wenli (Song Qingling) Originaltitel: Xinhai geming Regie: Jackie Chan , Zhang Li Drehbuch: Wang Xingdong, Chen Baoguang Kamera: Zhang Li, Hunag Wei Musik: Ding Wei Altersempfehlung: ab 16

