Tele 5 20:15 bis 22:00 Komödie The Art of the Steal - Der Kunstraub USA, CDN 2013 2016-09-17 01:30 Stereo 16:9 HDTV Crunch Calhoun hat gerade erst fünf Jahre im polnischen Gefängnis verbracht und würde nun lieber erstmal sein Geld als Motorrad-Stuntfahrer verdienen statt als Meisterdieb mit Schwerpunkt Kunstgeschichte. Doch ein Unfall und sein verantwortungsloser jüngerer Bruder machen ihm einen Strich durch die Rechnung. So steckt Crunch bald mittendrin in Vorbereitungen für einen ganz großen Coup - den Diebstahl der Gutenberg-Bibel. Doch die Polizei sitzt der Bande auf den Fersen, und auch die Konkurrenz schläft nicht. Schauspieler: Kurt Russell (Crunch Calhoun) Jay Baruchel (Francie Tobin) Katheryn Winnick (Lola) Matt Dillon (Nicky Calhoun) Terence Stamp (Samuel Winter) Chris Diamantopoulos (Guy de Cornet) Kenneth Welsh (Paddy MacCarthy) Originaltitel: The Art of the Steal Regie: Jonathan Sobol Drehbuch: Jonathan Sobol Kamera: Adam Swica Musik: Grayson Matthews Altersempfehlung: ab 12