RTL Plus 22:40 bis 23:30 Dokusoap Vermisst D 2007 Stereo Merken Helfen ist ihre größte Leidenschaft! Sandra Eckardt (39) hilft Menschen in der RTL-Sendung dabei, verloren geglaubte Familienmitglieder, Freunde und Verwandte endlich wiederzufinden. Mit ihren rührenden Geschichten sorgt Sandra Eckardt immer wieder für Gänsehaut beim Publikum. Als 16-Jährige machte die Moderatorin ein Auslandsjahr in den USA. Von da an war für Sandra klar: Sie will noch mehr fremde Länder, Menschen und Kulturen kennenlernen. Die einfühlsame Moderatorin spricht zudem fließend Englisch, Spanisch und Französisch - was ihr bei ihrem Beruf sicherlich zugute kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julia Leischik Originaltitel: Vermisst