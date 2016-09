RTL Plus 21:00 bis 21:50 Dokusoap Bauer sucht Frau D 2008 Stereo Merken Der erste gemeinsame Tag für Evelyn und Günne bricht an. Doch was ist mit dem sportlichen Milchbauern los? Evelyn, seine Auserwählte ist früh wach, während vom dem sportlichen Milchbauer noch keine Spur in Sicht ist. Schließlich wird er von ihr geweckt und der erste gemeinsame Tag auf dem Lande kann beginnnen. Hektischer geht es da bei Georg zu. Der gemütliche Getreidebauer will Carola stolz seine Rinder zeigen. Doch die hatten andere Pläne. Die Weide ist leer, die Rinder sind ausgebrochen. Mühsam muss Georg die Vierbeiner zurück treiben. Erste Irritationen gibt es schon bei Torsten und Katharina. Tagsüber bei der gemeinsamen Arbeit mit den Ferkeln konnte der attraktive Schweinebauer bei seinem Besuch noch punkten, denn Katharina zeigte sich ganz beeindruckt von dem rosa Nachwuchs. Doch am Abend schmeißt Torsten zu Ehren seines Gastes eine Party - mit Spanferkel. Die Tierliebhaberin kann darüber gar nicht lachen. Zwar trägt sie noch mit Widerwillen den Kopf des Ferkels zum Buffet, aber essen kann sie davon nichts. Der Appetit und die Stimmung sind dahin. Ernüchtert muss Stadtfrau Katharina erkennen, dass die Schweinezucht kein Streichelzoo ist, sondern der Fleischproduktion dient. Ist das nach einem Tag schon das Ende der zarten Bande zwischen Torsten und seiner Auserwählten? Oder wird der Schweinebauer trotzdem noch Katharinas Herz erobern können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inka Bause Originaltitel: Bauer sucht Frau