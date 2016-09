RTL Plus 20:15 bis 21:00 Dokusoap Bauer sucht Frau D 2008 Stereo Merken Direkt nach dem großen Fest reisen die Bauern zurück auf ihre Höfe, um wenig später ihre auserwählten Damen in Empfang zu nehmen. Auch bei Bauer Frank ist es endlich soweit. Der romantische Schwarzwälder holt seinen Damenbesuch am Bahnhof ab. Nach der Besichtigung von Haus und Hof hat sie nur einen Wunsch: Gerne würde sie das Bett mit ihm tauschen, denn Franks Wasserbett hat es ihr angetan. Wird der Landwirt ihr diesen Wunsch erfüllen? Ganz andere Probleme hat Heinrich, der singenden Schäfer. Nur gemeinsam mit seiner Mutter Johanna bewältigt er die schwierige Aufgabe des Bettenbeziehens. Doch dann macht er sich mit dem Bollerwagen und Hündin Hexe auf den Weg zur Bushaltestelle, um seine Auserwählte abzuholen. Wie werden die ersten gemeinsamen Tage auf dem Lande aussehen? Was sagen die Frauen zum Alltag auf dem Hof? Und bleibt neben der Arbeit auch Zeit für romantische Momente? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inka Bause Originaltitel: Bauer sucht Frau