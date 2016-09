RTL 00:30 bis 02:20 Show Das Supertalent D 2016 2016-09-18 10:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Kandidaten der 2. Show: Der gebürtige Pole Lukasz Tonia (29) lebt in Berlin: Hauptberuflich ist er Trockenbauer, aber seine Leidenschaft gehört dem Tanz: Als Tanzlehrer unterrichtet er zweimal pro Woche an einer Grundschule. Der Vater einer Tochter (5) hat sich für die Jury eine besondere Breakdance-Nummer einfallen lassen, die er mit dem Einsatz von überdimensionalen Masken der Jury aufpeppt. Damit bringt er zumindest Bruce Darnell so zum Lachen, dass dieser fast vom Stuhl kippt..Und natürlich muss die Jury die Masken auch ausprobieren, was zu noch mehr Lachern führt. David Matz (32) aus den USA hatte sich eigentlich ein Technik- und IT-Studium begonnen, sich dann aber für eine Karriere als Artist entschieden. Sein Talent: Akrobatik am Cyr-Rad. Inzwischen hat er sich einen beruflichen Traum erfüllt und ein Cyr mit LED entwickelt. Ob er die Jury damit überzeugen kann? Jasmin Gerlings (33) aus Dinslaken singt für ihr Leben gerne - normalerweise in Karaokebars. Ein treuer Begleiter ist dabei ihr Opa, der auch ihr größter Fan ist. Die Supermarkt-Kassiererin selbst ist ein riesengroßer Bruce Darnell-Fan: "Ich kenne ihn ja nur aus dem Fernsehen, aber immer wenn er anfängt zu weinen, muss ich mitheulen." Zum Casting trägt sie deswegen ein besonderes Outfit: Eine Lederjacke mit einem Foto ihres Lieblingsjurors auf dem Rücken und einer "Bruce" Aufschrift am Ärmel. Aber eigentlich will die sympathische 33-Jährige Bruce und die anderen beiden Juroren mit ihrem Gesang überzeugen. Dafür hat sie sich für einen Song aus dem Kultfilm "Dirty Dancing" entschieden - und hofft insgeheim, dass Bruce sich an ihrer Performance beteiligt. Die Herrencombo "Schlag-Kraft" aus Jüterborg hat einen besonderen Probenraum: Die örtliche Kneipe. Hier treffen sich Eberhard (42), Martin (42), Stefan (42) und Burkhard (50) regelmäßig auf das ein oder andere Kaltgetränk und entwickeln neue Ideen und für ihre Band. Für "Das Supertalent" haben sie sich eine Tischtrommel-Nummer ausgedacht und diese mit Comedy-Elementen angereichert. Ob sie damit eine Runde weiterkommen? Annette Dytrt (33) und Yannick Bonheur (34) haben sich bei ihrer gemeinsamen Zeit bei "Holiday On Ice" kennen und lieben gelernt. Die gebürtige Münchnerin und der Pariser leben heute gemeinsam in Tschechien. Normalerweise tanzen die beiden Schlittschuhläufer auf dem Eis, doch für ihren Auftritt im Colosseum Theater Essen haben sie sich für einen akrobatischen Tanz auf Inlineskates entschieden. Victoria staunt: "Da waren Figuren dabei, die habe ich noch nie gesehen!" Model, Eventmanagerin und Sängerin Melanie Lochner (35) und Gitarrist Amir Nasr (36) aus Essen treten seit 2014 als Duo "Melarima" auf. Gebürtig aus Teheran, lebt Amir seit 2010 in Essen. Das Duo tritt einem Repertoire aus Cover-Versionen auf, denen sie ihren eigenen Stempel aufdrücken. Für ihren Auftritt vor der Jury haben sie sich "Ohne Dich" von der Münchner Freiheit entschieden. Ob dieser Hit aus dem 80ern bei Victoria, Bruce und Dieter einen Nerv trifft? Sie bringen mit ihren verrückten Kostümen richtig Farbe auf die Supertalent-Bühne: Renaldo Speller (41) und sein Kumpel Ernst Gumminski (68) wollen die Jury als Zebra überzeugen. Marco Kluge (24) möchte im quietschbunten iPhone Outfit mit seinem "Siri-Rap" punkten, und Larysa Korth (42) hat sich aus Supermarkt-Plastiktüten ein Kleid gebastelt. Was die Jury wohl zu diesen modischen Highlights sagen wird? Marcos Souza Araujo (53) aus Sprockhövel ist Ballettlehrer und tanzt seit seinem elften Lebensjahr. Der gebürtige Brasilianer hat seine Heimat verlassen, um seine Passion ausleben zu können. In Deutschland traf er dann vor 25 Jahren seinen Ehemann Walter. Bei "Das Supertalent" macht er mit, da er nie die weibliche Rolle einer Ballerina in seiner Karriere tanzen konnte. Am meisten freut er sich Bruce Darnell kennenzulernen, gerne würde er mal mit ihm gemeinsam tanzen. Ob ihm dieser Wunsch erfüllt wird? Ole Näckel (20) möchte bald nach Berlin ziehen, um dort als Sänger und Tänzer du In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Hartwich Gäste: Gäste: Victoria Swarovski, Bruce Darnell, Dieter Bohlen Originaltitel: Das Supertalent

