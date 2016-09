RTL 22:30 bis 00:30 Show Ehrlich Brothers live! Magic - Die Weltrekordshow im Stadion D 2016 2016-09-17 02:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit ihrem spektakulären Tourfinale, in einem Fußballstadion präsentieren die Ehrlich Brothers eine Show, die es "monstermäßig" in sich hat. Neben vielen Höhepunkten aus ihrer Erfolgsshow 'Magie - Träume erleben', zeigen die beiden bereits mehrfach ausgezeichneten Magier (u.a. zweimal 'Magier des Jahres') einige brandneue Illusionen. Unter anderem werden Andreas und Chris ein Spielzeugauto in einen echten Monstertruck verwandeln: 8 Tonnen schwer, 2000 PS stark, 6,5 Meter lang, 3,3 Meter breit und 3,4 Meter hoch - Ausmaße, die alle Normen bisheriger Bühnenillusionen sprengen. Mit dieser beeindruckenden Präsentation unterstreichen die beiden erneut ihre Ausnahmestellung und ihren Ansporn, die Zauberkunst in neue Dimensionen zu führen. Außerdem haben die Brüder ihr geheimnisvolles Quad mit am Start, mit dem sie einen besonders magischen "Burnout" aufführen werden. Neben den Großillusionen gibt es aber auch kleinere Kunststücke, für die Andreas und Chris sich mit hochgekrempelten Ärmeln direkt ins Publikum begeben. Zum Beispiel um die Eheringe von Zuschauern ineinander zu verketten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ehrlich Brothers live! Magic - Die Weltrekordshow im Stadion