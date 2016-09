RTL NITRO 22:05 bis 23:45 Actionfilm Crank USA 2006 2016-09-17 02:20 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auftragskiller Chev Chelios wacht morgens völlig benebelt auf und entdeckt eine DVD. Darauf erfährt er von seinem Widersacher Ricky Verona, dass ihm ein tödliches Gift injiziert wurde und er nicht mehr lange zu leben habe. Wie ein Wahnsinniger rast Chev daraufhin los, um seinen Peiniger ausfindig zu machen. Als er seinen Arzt um Rat fragt, erfährt er, dass er seinen Puls konstant hoch halten muss, da sonst innerhalb von einer Stunde der Tod eintritt. Auf der ständigen Suche nach Adrenalinkicks und getrieben von dem unbändigen Verlangen, sich an Ricky Verona zu rächen, jagt Chev quer durch Los Angeles und legt dabei die halbe Stadt in Schutt und Asche... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Chev Chelios) Amy Smart (Eve) Jose Pablo Cantillo (Verona) Efren Ramirez (Kaylo) Dwight Yoakam (Doc Miles) Carlos Sanz (Carlito) Reno Wilson (Orlando) Originaltitel: Crank Regie: Brian Taylor, Mark Neveldine Drehbuch: Mark Neveldine, Brian Taylor Kamera: Adam Biddle Musik: Paul Haslinger Altersempfehlung: ab 18