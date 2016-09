RTL NITRO 15:00 bis 15:45 Dokumentation Alaska Off-Road Warriors Niemand wird zurückgelassen? USA 2015 HDTV Live TV Merken Mensch und Fahrzeug vereint im Kampf gegen die Tücken der Natur: RTL NITRO begleitet fünf Teams, bestehend aus jeweils zwei Teilnehmern, bei ihrer halsbrecherischen Fahrt abseits der gängigen Straßen, die sie quer durch Alaska und an das eigene Limit führt. Die Männer der spannenden Doku-Serie wollen vom Pazifik zum Eismeer, eine Expedition epischen Ausmaßes. Dabei bezwingen sie acht der gefährlichsten Pfade der Welt. Nach einer Weile spalten sich die Wege in zwei Richtungen: Wer wählt den kürzeren Pfad und kann die schnellste Zeit einheimsen? Doch nicht nur der ständige Wettkampf mit den konkurrierenden Teams, auch die Kontrolle über die Off-Road-Fahrzeuge und die Stimmung innerhalb des Teams verlangt den Teilnehmern alles ab: Wer hält in Extremsituationen zusammen und kann Alaskas Wildnis bezwingen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaska Off-Road Warriors