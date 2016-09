RTL NITRO 13:05 bis 14:00 Magazin Top Gear Der ultimative SUV-Test in Südafrika / Jenson Button im McLaren 675LT / Damian Lewis beim Ralleycross GB 2016 HDTV Live TV Merken Sind sie gemeinsam mit Chris Evans, Matt LeBlanc und Stig bei der Rückkehr der weltbekanntesten Automobilausstellung dabei. Diese Woche nehmen Matt, Chris und Eddie Jordan die Musiker Sharleen Spiteri, Seasick Steve und Tinie Tempah mit zum ultimativen SUV Test ins weitläufige Südafrika. Zurück auf der Strecke, fährt Formel-1-Star Jenson Button mit Chris eine Runde in seinem McLaren 675LT, während der Schauspieler Damian Lewis diese Woche zum Ralleycross-Star wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Chris Evans, Matt LeBlanc, Eddie Jordan, Sabine Schmitz, Chris Harris, Rory Reid, Stig Gäste: Gäste: Sharleen Spiteri, Seasick Steve, Tinie Tempah Originaltitel: Top Gear