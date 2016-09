RTL NITRO 05:35 bis 06:20 Actionserie CHiPs Die Verhandlung USA 1977 2016-09-17 04:05 HDTV Live TV Merken Nach einem heftigen Aufprall eines Lastwagens gegen einen Hochspannungsmast hängen dessen Drähte herunter und blockieren die Fahrbahn. Die Polizisten der California Highway Patrol müssen die in ihren Fahrzeugen gefangenen Reisenden befreien - keine ungefährliche Aufgabe. Darüber hinaus werden sie mit einem unberechenbaren Autofahrer fertig, der ständig mit einer Kamera herumläuft und Fotos schießt, um zu beweisen, dass die Polizei keine unvoreingenommene Arbeit leistet. Die Bilder, die immer nur in bestimmten, nicht repräsentativen Momenten aufgenommen wurden, lassen z.B. Ponch als unfähig und unprofessionell erscheinen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry Wilcox (Officer Jon Baker) Erik Estrada (Officer Francis "Ponch" Poncherello) Robert Pine (Sgt. Joseph Getraer) Broderick Crawford (Crawford) Sandra Will (Sheila) Lew Saunders (Gene Fritz) Reb Brown (Brouillette) Originaltitel: CHiPs Regie: Georg Fenady Drehbuch: John Groves, Rick Rosner Kamera: Robert F. Sparks Musik: John Parker

