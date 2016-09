ONE 20:15 bis 21:45 Drama Die Mutprobe A, D 2010 2016-09-21 15:30 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Familienrichterin Sabine kehrt anlässlich eines Klassentreffens in ihr Heimatdorf zurück. Sie will eigentlich noch am selben Abend wieder zurück nach Wien, da verschwindet die Tochter ihrer Jugendliebe Leonhardt spurlos. Leonhardt bittet sie, zu bleiben - wenn schon nicht ihm zuliebe, so doch wenigstens, um seine Frau moralisch zu unterstützen. Sabine willigt ein, doch der unverhofft lange Aufenthalt in der alten Heimat wird zu einer Reise in die eigene Vergangenheit, auf der sie sich ihrem schlimmsten Albtraum stellen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Lanz (Sabine) Heio von Stetten (Leonhardt) Peter Weck (Dr. Körbler) Cornelius Obonya (Meier) Simon Schwarz (Ferdinand) Stefanie Dvorak (Mia) Vasiliki Kanakis-Roussi (Sofia) Originaltitel: Die Mutprobe Regie: Holger Barthel Drehbuch: Ivo Schneider Kamera: Hermann Dunzendorfer Musik: Yullwin Mak