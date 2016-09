ONE 16:55 bis 17:40 Serien Hans im Glück D 1986 2016-09-18 11:00 Live TV Merken Seit Hans mit Bettina zusammen ist, hat er noch weniger Zeit für die Schule. Schlimm genug, denn die gefürchtete Abschlußprüfung in der Realschule rückt näher. Zeitraubend ist auch sein Sporttraining. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Horst Kummeth (Hans Kroll) Edwin Marian (Werner Kroll) Luise Deschauer (Hilde Kroll) Udo Wachtveitl (Toni, Freund von Hans) Michaela May (Bettina Steindl) Sigmar Solbach (Wilfried Peters) Claude-Oliver Rudolph (Robert Hassler, Trainer) Originaltitel: Hans im Glück Regie: Franz Strecker Drehbuch: Horst, Eva Kummeth Musik: Christian Bruhn