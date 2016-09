VOX 11:05 bis 12:00 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Die Stripperin USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der drogensüchtige Justin Holland bricht tot auf der Tanzfläche einer Diskothek zusammen - es ist zunächst nicht klar, ob er an einer Überdosis gestorben ist oder ermordet wurde. Justin war der Sohn von Lorelai Mailer, einer ehemaligen Stripperin und Witwe eines Milliardärs. Lorelai, die gerade ein kleines Mädchen zur Welt gebracht hat, ist am Boden zerstört, als sie die erschütternde Nachricht erfährt. Kurze Zeit später aber stirbt auch sie völlig überraschend - wie ihr Sohn war Lorelai drogenabhängig. Logan und Wheeler verdächtigen zunächst Ronnie, Lorelais Lebensgefährten, etwas mit den Todesfällen zu tun zu haben. Der Verdacht gegen ihn erhärtet sich, als sie erfahren, dass sich Lorelai kurz vor ihrem Tod von Ronnie trennen wollte: Für ihn hätte dies bedeutet, wieder als Chauffeur eine ärmliche Existenz führen zu müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass Lorelais Schwester Jolene Ronnie schwer belastet. Sie erzählt Logan und Wheeler aber auch, dass sie sich ihr ganzes Leben lang um Lorelai gekümmert hat, trotzdem aber nie von ihr beachtet wurde... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Noth (Detective Mike Logan) Julianne Nicholson (Detecitve Megan Wheeler) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) Leslie Hendrix (Dr. Elizabeth Rodgers) Kristy Swanson (Lorelai Mailer) David Cross (Ronnie Chase) Ever Carradine (Jolene) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Darnell Martin Drehbuch: Brant Englestein Kamera: Michael Green Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12