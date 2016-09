ONE 03:05 bis 03:45 Talkshow The Tonight Show Starring Jimmy Fallon USA 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Immer montags bis freitags ab 23 Uhr im amerikanischen Original mit deutschen Untertiteln. Ab sofort gibt es bei uns eine große Dosis Hollywood und Glamour - unter der Woche jeden Abend vor dem Schlafengehen. Der amerikanische Late Night-Talker Jimmy Fallon lädt von Montag bis Freitag die Stars der Stunde in sein New Yorker Studio. Und das deutsche Publikum ist bei uns mit dabei - inklusive deutscher Untertitel, versteht sich. Für die Promis gilt: Reden alleine reicht nicht und man sollte nicht zu zimperlich sein. Denn reine Promo-Interviews mit den Stars gibt es bei ihm selten. So tanzte Jimmy Fallon schon mit Will Smith durch die Geschichte des Hip-Hop, spielte mit Adele auf Kinder-Instrumenten oder trat gegen Emma Stone beim Lip Sync Battle an. Jedes dieser Videos ist im Netz zum viralen Hit geworden, über den auch deutsche Medien berichteten. Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Claire Danes, Channing Tatum, Eva Longoria, Sting, Chris Hemsworth, Tina Fey, Mark Wahlberg, Nicole Kidman, Bruce Springsteen oder Kirsten Dunst. Die Liste der Gäste ist mehr als beeindruckend und man darf jeden Abend gespannt sein, wen "The Tonight Show" als nächstes einlädt. Jimmy Fallon hat außerdem das geschafft, woran hierzulande viele verzweifeln: Wie kein zweiter beherrscht er als TV-Star den Umgang mit sozialen Medien. "The Tonight Show" ist Pflichtprogramm im linearen Fernsehen, gleichzeitig steht hinter Fallon eine riesige, äußerst aktive Fangemeinde im Netz. "The Tonight Show" kommt auf über 7 Millionen Facebook-Freunde und fast 9 Millionen Abonnenten bei YouTube, hinter Jimmy Fallon selbst stehen mehr als 32 Millionen Follower (!) bei Twitter - mehr hat nicht mal Miley Cyrus. Jimmy Fallon ist damit Der TV-Moderator der digitalen Generation. Was er macht, ist kurz darauf Thema Nummer Eins im Netz und garantiert unter den Trending Topics. Anfang 2014 übernahm Fallon die in den USA traditionsreiche Show von seinem Vorgänger Jay Leno, holte seine lässige Showband The Roots mit ins Boot und schraubte ordentlich am Konzept des klassischen Late-Night-Baukastens. Die "The Tonight Show" jetzt im deutschen Fernsehen: Jeden Montag bis Freitag ab 23 Uhr die jeweils aktuellste Folge aus New York im amerikanischen Originalton mit deutschen Untertiteln. (Premiere bei ONE) In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Kevin James, Michael B. Jordan, Bon Iver Originaltitel: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 397 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 217 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 197 Min. Insider

Drama

Das Erste 01:15 bis 03:48

Seit 142 Min.