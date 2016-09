ONE 22:00 bis 23:15 Serien Babylon Pilotfolge GB 2014 2016-09-18 02:15 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Londons Polizei bedarf einer gründlichen Änderung ihres Images. Polizeichef Richard Miller hat genau die passende Frau für den Job gefunden: Liz Garvey, ein Star der neuen Medien mit einem TED Talk in der Tasche, Ex-PR-Chefin bei Instagram, hat die Vision und Entschlossenheit Dinge bei der größten und ältesten Polizei in der Welt zu ändern. Kaum ist sie dort angekommen als auf Londons Straßen mehrere Menschen erschossen werden. Eine bewaffnete Spezialeinheit wird eingesetzt, um den Täter in die Enge zu treiben. In der Tat ist Liz Garvey nun gefordert die darauf folgende Belagerung in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Nesbitt (Richard Miller) Brit Marling (Liz Garvey) Paterson Joseph (Charles Inglis) Jonny Sweet (Tom Oliver) Nicola Walker (Sharon Franklin) Bertie Carvel (Finn) Jill Halfpenny (Davina) Originaltitel: Babylon Regie: Danny Boyle Drehbuch: Jesse Armstong, Sam Bain Kamera: Enrique Chediak Musik: Rick Smith Altersempfehlung: ab 16