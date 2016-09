ONE 14:50 bis 16:25 Abenteuerfilm Astronaut Farmer USA 2006 2016-09-25 13:35 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Im silbernen Astronautenanzug galoppiert Charles Farmer (Billy Bob Thornton) über seine Weiden. Der eigensinnige Mann ist nicht auf dem Weg zu einem Maskenball, er trägt Berufskleidung. Farmer, ein kauziger Ingenieur, der es beinahe einmal zum Astronauten gebracht hätte, schraubt seit Jahren in seiner Scheune eine eigene Rakete zusammen, mit der er die Erde umkreisen will. Viele halten ihn für einen Spinner, die Bank droht dem astronomisch hoch Verschuldeten mit Zwangsversteigerung seines Hauses. Nur Farmers Frau Audrey (Virginia Madsen) und sein Sohn Shepard (Max Thieriot) glauben an diesen American Dream und unterstützen Charles bedingungslos. Die Vorbereitungen sind schon weit gediehen, Farmer kämpft nur noch mit Detailproblemen, so scheint es. Als nämlich ruchbar wird, dass ein privater Kunde 10.000 Liter Raketentreibstoff ordert, werden zunächst das FBI und dann die Presse auf den zielstrebigen Bastler aufmerksam. Die Flugsicherung, die seine Pläne bislang nicht ernst genommen hat, errichtet bürokratische Hürden, um Charles zu zermürben. Schließlich erscheint sogar ein Profi-Astronaut (Bruce Willis) und bietet dem "Kollegen" einen Weltraumflug bei der NASA an - falls der unbequeme Querkopf sein Projekt aufgibt. Doch so einfach lässt sich Farmer nicht ködern. Unbeirrt verfolgt er seinen Traum. Er räumt jedes Hindernis aus dem Weg, riskiert alles, was er hat. Und so besteigt er eines Tages seine eigene Rakete! Sein erster Flugversuch schlägt jedoch entsetzlich fehl. Aber so leicht gibt Farmer nicht auf. Astronaut Farmer verschmilzt zwei der größten US-Mythen: Cowboy und Weltraumfahrer. Mit größtem Vergnügen darf der Zuschauer skurrile Vorbereitungen verfolgen, bis erstmals die silberne Rakete in ihrer ganzen Größe erscheint. Da wird klar, dass der neue Film der Brüder Michael und Mark Polish - die mit dem stilisierten Fantasy-Drama "Northfork" international einiges Aufsehen erregt hatten - es fast so ernst meint wie Charles Farmer. Mit der ihm eigenen Mischung aus Understatement und schillernder Präsenz spielt Billy Bob Thornton diesen sympathischen Querkopf, der auf kürzestem Weg aus dem Wilden Westen in den Orbit durchstartet. Eine Fülle liebevoller Beobachtungen, die von Charles' Familienleben bis hin zu einem Auftritt bei TV-Talker Jay Leno reichen, geben der märchenhaften Heldengeschichte einen realistischen Anstrich. Nach dem Tod seines Vaters musste Charles Farmer seine Ausbildung zum Astronauten abbrechen, um die elterliche Farm zu übernehmen. Seinen großen Traum, die Erde zu umkreisen, hat er aber nicht aufgegeben. Freunde und Bekannte halten Charles für verrückt, nur seine Familie glaubt fest an ihn. Als sich herausstellt, dass der geniale Tüftler realistische Chancen hat, mit seiner selbst gebastelten Rakete den Orbit zu erreichen, wird die NASA unruhig, denn wozu sollten Milliarden Dollar für ein Weltraumprogramm verschwendet werden, wenn ein einfacher Farmer das gleiche Ziel mit ungleich geringerem Budget erreicht?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Bob Thornton (Charles Farmer) Virginia Madsen (Audrey "Audie" Farmer) Max Thieriot (Shepard Farmer) Jasper Polish (Stanley Farmer) Logan Polish (Sunshine Farmer) Bruce Dern (Hal) Tim Blake Nelson (Kevin Munchak) Originaltitel: The Astronaut Farmer Regie: Michael Polish Drehbuch: Mark Polish, Michael Polish Kamera: M. David Mullen Musik: Stuart Matthewman Altersempfehlung: ab 6