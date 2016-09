ONE 13:00 bis 14:35 Dokumentation Noise and Resistance D 2011 2016-09-19 08:45 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Dokumentarfilm "Noise and Resistance" gibt Einblick in eine internationale Szene, die sich dem Kommerz und Konsum des modernen Lebens widersetzt. Hausbesetzer, Gewerkschaftskämpfer und Aktivisten in ganz Europa, die sich nicht nur über die Punk-Musik definieren, aber ihrer Lebenseinstellung dadurch Ausdruck verleihen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Noise & Resistance Regie: Julia Ostertag, Francesca Araiza Andrade Drehbuch: Julia Ostertag, Francesca Araiza Andrade Kamera: Julia Ostertag