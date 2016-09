ONE 09:15 bis 10:00 Dokumentation Generation Beziehungsangst Singles auf der Suche nach dem großen Glück D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Autorin Katrin Wegner begleitet elf Singles von einem Blind Date zum nächsten und begegnet dabei Frauen und Männern, die seit Jahren auf der Suche nach dem Glück sind. Ein Film über die Irrungen und Wirrungen der Liebe, über klopfende Herzen, tiefe Enttäuschungen und große Hoffnungen. Ebenfalls im Reigen der Begegnungen: der 29-jährige Hansi und der 35-jährige Izzo. Veganer Hansi hat derart präzise Vorstellungen von seiner Traumfrau, von ihren Interessen und ihrer Lebensweise, dass sie kaum erfüllbar scheinen. Und Izzo zieht sich immer dann zurück, wenn er merkt, dass es ernster wird zwischen ihm und einer Frau. Denn er hat Angst, verletzt zu werden. Trösten kann er sich mit dem nächsten Date, denn das wartet schon. Für fast alle Begegnungen gilt: In kürzester Zeit wird abgecheckt, ob der oder die Andere möglichst perfekt zum eigenen Leben passt. Und oft reicht schon ein falsches Wort - und im Netz wird einfach zum Nächsten geklickt. Denn die Auswahl auf Dating-Portalen ist riesig - und schließlich könnten Mrs. und Mr. Right nur wenige Treffen entfernt sein. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Generation Beziehungsangst Regie: Katrin Wegner