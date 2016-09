ONE 05:30 bis 07:00 Drama Süßer September D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Männer haben einen schweren Stand bei Rebecca (Caroline Peters), Paare sowieso. In einer Bar trifft sie auf den Seelenverwandten Bruno (Misel Maticevic), der auch schon lange mit der Liebe abgeschlossen zu haben scheint. Rebecca und Bruno werden Freunde. Im sicheren Glauben, jeweils nicht der Typ des anderen zu sein, philosophieren sie über die Liebe und die unzumutbaren Opfer, die eine Paarbeziehung fordert. Nur, können Männer und Frauen wirklich einfach Freunde sein? Bevor sie die Frage abschließend klären können, mischt sich die Vergangenheit ein: Brunos Ex tritt wieder in sein Leben und Rebecca kommt mit ihrem "besten Freund" Johann (Thomas Limpinsel) zusammen. Aber irgendetwas stimmt nicht. Desillusioniert bricht sie kurzerhand nach New York auf, entschlossen, nicht zurückzukehren. Doch dann ist es die Distanz, die sie erkennen lässt, was sie glücklich macht. Männer haben einen schweren Stand bei Rebecca, Paare sowieso. In einer Bar trifft sie auf den Seelenverwandten Bruno, der auch schon lange mit der Liebe abgeschlossen zu haben scheint. Rebecca und Bruno werden Freunde. Im sicheren Glauben, jeweils nicht der Typ des anderen zu sein, philosophieren sie über die Liebe und die unzumutbaren Opfer, die eine Paarbeziehung fordert. Doch dann tritt Brunos Ex wieder in sein Leben und Rebecca kommt mit ihrem "besten Freund" Johann zusammen. Dennoch stimmt etwas nicht. Aber erst als Rebecca nach New York geht, merkt sie, was ihr zum Glück fehlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Peters (Rebecca) Misel Maticevic (Bruno) Thomas Limpinsel (Johann) Regula Grauwiller (Joelle) Samuel Schneider (Beat) Anatole Taubman (Frank) Daniel Roesner (Samuel) Originaltitel: Süßer September Regie: Florian Froschmayer Drehbuch: Sathyan Ramesh Kamera: Christoph Chassée Musik: Steffen Kaltschmid

