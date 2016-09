tagesschau24 17:30 bis 18:00 Magazin Kontraste 15 Jahre nach 09/11: Anti-Terror-Sanktionen in Deutschland lückenhaft / Politik für eine fremdenfeindliche Minderheit: Wie die AfD die etablierten Parteien vor sich her treibt / Wahlkampf brutal: Kandidaten als Freiwild D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken KONTRASTE - das Hintergrundmagazin vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Kein Infotainment, keine Politikerphrasen. Geht den Dingen auf den Grund: neugierig und mit sorgfältiger Recherche. Bezieht Stellung und bringt Gegensätze auf den Punkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Astrid Frohloff Originaltitel: Kontraste