n-tv 05:15 bis 06:00 Dokumentation Fight Club der Tiere - Die härtesten Kämpfe GB 2012 2016-09-17 16:10 16:9 HDTV Live TV Merken Was passiert, wenn die wildesten Tiere Afrikas gegen ihre Artgenossen kämpfen? Der Film bringt die Zuschauer näher als jemals zuvor heran die härtesten und erbarmungslosesten Kämpfe, die auf dem Schlachtfeld der Savanne ausgetragen werden. Von einem kühnen Kampf um den Führungsanspruch in einem Löwenrudel, über ein Nilpferd, das seinen Harem bis zum Tod verteidigt, bis zu einer Giraffe, die ihren Hals benutzt, um eine der mächtigsten Schleudern der Natur abzufeuern - es ist ein Kampf ohne Tabus unter Afrikas heißer Sonne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Fight Club

