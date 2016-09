WDR 03:15 bis 03:45 Diskussion Die Runde Ecke Meine Geschichte. Live erzählt D 2016 Wh vom 15.09., 23:55 Uhr Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Ein Mensch, eine Geschichte, eine Bühne. So einfach geht authentisches Fernsehen. In "Die Runde Ecke" teilen ganz normale Menschen eine persönliche Geschichte. Das wahre Leben schreibt immer noch die besten Geschichten. Aus dieser Erfahrung heraus entstand die Idee der Runden Ecke. Menschen aus ganz Nordrhein-Westfalen erzählen auf der Fernsehbühne die Geschichte ihres Lebens und teilen sie mit den WDR-Zuschauern. Die Themen sind dabei so vielfältig wie das Leben selbst. Ein Mensch, eine Geschichte, eine Bühne. So einfach geht authentisches Fernsehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die runde Ecke

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 397 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 217 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 197 Min. Insider

Drama

Das Erste 01:15 bis 03:48

Seit 142 Min.