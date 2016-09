WDR 01:15 bis 02:30 Show Irre! Das Problem sind die Normalen... Eine heitere Seelenkunde mit Dr. Manfred Lütz und Jürgen Becker D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Kabarettist Jürgen Becker hat einen Termin, vor dem ihm zunächst bange ist: Er ist eingeladen ins Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie der Alexianer in Köln, zur Sprechstunde bei Chefarzt Dr. Manfred Lütz. Ein Termin mit Überraschungen. Bei einer Führung durchs Haus, die angegliederten Werkstätten und Betriebe schlägt der Chefarzt dem Besucher einen Deal vor: Einblicke in die moderne Psychiatrie gegen einen Auftritt vor Kabarettpublikum. Also bringt Jürgen Becker den Psychiater auf die Bühne seiner "Mitternachtsspitzen" im Alten Wartesaal unter dem Kölner Hauptbahnhof. Während dort nun Bestseller-Autor Manfred Lütz mit rheinischem Frohsinn über Depression, Manie und Sucht aufklärt, ergründet, von ihm angeleitet, Jürgen Becker in Straßenumfragen die vorhandenen oder eben nicht vorhandenen Kenntnisse über psychische Krankheiten. Und er trifft sich unter anderem mit dem Diakon und "Büttenclown" Willibert Pauels, der selbst wegen Depressionen behandelt wurde. Wieder zurück im Alten Wartesaal bei seinem Publikum und dem "Nachwuchskabarettisten" Manfred Lütz, erlebt Jürgen Becker dann am eigenen Leib, dass nicht jeder irre sein muss, der außergewöhnliche Klänge hört. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Dr. Manfred Lütz, Jürgen Becker Originaltitel: Irre! Das Problem sind die Normalen... Regie: Bernhard Pfletschinger Musik: Sina Nossa

