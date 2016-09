WDR 22:30 bis 00:00 Krimi Tatort Zweierlei Blut D 1984 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Thanner hat sich vorübergehend in Schimanskis Wohnung eingenistet, und beide sind durch das Zusammenleben erheblich gestresst: Der eine kann die genialische Unordnung des anderen nicht ertragen, der andere nicht den neurotischen Sauberkeitswahn des einen. Schimanski sucht Entspannung auf dem Fußballplatz. Und da wird ein Mann erschlagen, offensichtlich das Opfer der immer brutaler werdenden Schlägereien zwischen Fans von Fußballvereinen. Schimanski und Thanner gehen bei ihren Ermittlungen getrennte Wege - die häusliche Gereiztheit hat auch eine leichte berufliche Distanzierung zur Folge. Schimanski schleust sich in einen Fanclub ein. Nach anfänglichem scheinbarem Erfolg erleidet er ein Fiasko: Die jugendlichen Fans durchschauen den "Opa" und erteilen ihm eine gründliche Abfuhr. Thanner und Hänschen konzentrieren sich auf das Stadion, sprich auf die dort ständig und gelegentlich Beschäftigten. Und da scheint einiges nicht ganz astrein zu sein. Die Wege der Kommissare vereinigen sich wieder: Ist der Tote wirklich das Opfer der Fans, oder hatte er etwas mit der illegalen Vermittlung ausländischer Arbeitskräfte zu tun, wollte er vielleicht sein Wissen zu Geld machen und wurde deshalb beseitigt...? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Götz George (Kommissar Horst Schimanski) Eberhard Feik (Kriminalhauptkommissar Christian Thanner) Chiem van Houweninge (Hänschen) Ulrich Matschoss (Kriminaloberrat Königsberg) Gerhard Olschewski (Ludwig) Brigitte Janner (Frau Schobert) Despina Pajanou (Bella Klein) Originaltitel: Tatort Regie: Hajo Gies Drehbuch: Felix Huby, Fred Breinersdorfer Kamera: Michael Thiele Musik: Spliff