WDR 08:15 bis 09:45 Komödie Mann gesucht, Liebe gefunden D 2003 Stereo Untertitel 16:9

Die erfahrene Partnervermittlerin Dorothee Wahlberg erhält einen delikaten Auftrag: Ausgerechnet ihre beste Kundin, die reiche Erbin Beatrix Hohenheubach, hat sich in Dorothees streitbaren Nachbarn Wieland Busch verliebt. Doch dieser ist ein zurückgezogen lebender Philosoph, der die Auffassung vertritt, Männer und Frauen seien "natürliche Gegner". Da das Finanzamt ihr im Nacken sitzt, muss Dorothee den unmöglichen Auftrag annehmen. Als sie durch Zufall hinter das geheime Doppelleben des Zynikers kommt, bietet sich Dorothee die Möglichkeit, ihn zur Kooperation zu zwingen. Dabei stellt sich ein unerwarteter Nebeneffekt ein: Dorothee findet ihren Nachbarn plötzlich gar nicht mehr so unsympathisch.

Schauspieler: Thekla Carola Wied (Dorothee Wahlberg) Günther Maria Halmer (Wieland Busch) Helmut Zierl (Thomas) Saskia Vester (Beatrix Hohenheubach) Mareike Fell (Elsa) Karin Nennemann (Frau Lämmerhirt) Wolf-Dietrich Sprenger (Gerichtsvollzieher Stöcklin) Originaltitel: Mann gesucht, Liebe gefunden Regie: Dennis Satin Drehbuch: Verena Mahlow Kamera: Sven Kirsten Musik: Jörg Rausch Altersempfehlung: ab 6