Sky Atlantic HD 22:40 bis 23:35 Krimiserie Powers Jäger und Gejagte USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Neue Beweise deuten darauf hin, dass der Hauptverdächtige für den Mord an Retro Girl ein abtrünniger, seltener Power ist. Die gegenseitige Verachtung zwischen der Powers Division und dem FBI erreicht die Belastungsgrenze, daher verucht Walker (Sharlto Copley), das Vertrauen von Agent Lange (Tricia Helfer) zu gewinnen. - Unmoralische Superhelden in einem originellen Sci-Fi-Krimi-Mix. Nach der gleichnamigen Comic-Reihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharlto Copley (Det. Christian Walker) Susan Heyward (Det. Deena Pilgrim) Michelle Forbes (Retro Girl) Eddie Izzard (Wolfe) Noah Taylor (Johnny Royalle) Olesya Rulin (Calista Secor) Adam Godley (Emile Cross) Originaltitel: Powers Regie: David Slade Drehbuch: Charlie Huston Kamera: Jan Richter-Friis Musik: Jeff Rona Altersempfehlung: ab 16