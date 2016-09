Sat.1 01:15 bis 02:45 Actionfilm The Hit List USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Allan Campbell hat eine Pechsträhne: Er wird bei einer Beförderung übergangen, von einem Gläubiger bedroht und sein bester Freund schläft mit seiner Frau. In einer Bar macht ein mysteriöser Fremder Allan ein unmoralisches Angebot: Er bietet an, kostenlos fünf Morde zu begehen. Allan hält dies für einen schlechten Scherz und notiert die Namen. Am nächsten Tag wird der Erste auf der Liste tot aufgefunden - die Indizien belasten Allan. Kann er die Mordserie stoppen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cuba Gooding jr. (Jonas Arbor) Cole Hauser (Allan Campbell) Jonathan LaPaglia (Detective Neil McKay) Ginny Weirick (Sydney Campbell) Drew Waters (Mike Dodd) Sean Cook (Brian Felzner) Michael Papajohn (Special Agent Drake Ford) Originaltitel: The Hit List Regie: William Kaufman Drehbuch: Chad Law, Evan Law Kamera: Mark Rutledge Musik: Deane Ogden Altersempfehlung: ab 18

