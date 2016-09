Sat.1 09:20 bis 10:15 Dokusoap Auf Streife D 2014 16:9 HDTV Merken Als der Filialleiter eines Supermarktes gerade mit seinem Hund an dem Laden vorbeispaziert, bemerkte er drinnen Taschenlampen und geht davon aus, dass sich dort Einbrecher befinden. Stimmt seine Vermutung? Wenig später meldet eine Rentnerin der Polizei Krawall vor ihrer Haustür. Als die Polizisten eintreffen, prügeln sich zwei Männer, während ein Jugendlicher blutend am Boden liegt. Was ist der Grund für die blutige Auseinandersetzung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife