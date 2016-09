Sat.1 07:25 bis 08:25 Dokusoap Auf Streife D 2014 16:9 HDTV Merken Die Polizisten folgen dem Notruf eines Bauarbeiters, der mit knallroten Augen in einer Dönerbude hockt und behauptet, der Dönerbudenwirt habe ihm grundlos eine Kelle scharfe Sauce ins Gesicht gepfeffert. Ist der Mann wirklich nur das unschuldige Opfer? Danach ruft ein verärgerter Hausmeister die Polizei, weil die Bewohner der nachbarlichen WG das Tor ihrer gemieteten Garage bunt bemalen und er das für Vandalismus hält. Was sagt der Hausbesitzer zu der Aktion? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife