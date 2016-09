Super RTL 20:15 bis 22:35 Komödie Asterix bei den Olympischen Spielen F, D, E, I, B 2008 Nach den Comics von René Goscinny und Albert Uderzo 2016-09-18 14:45 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der gallische Poet Romantix verliebt sich unsterblich in die wunderschöne griechische Prinzessin Irina. Auch sie erwidert seine Gefühle, denn seine Reime bringen sie zum Dahinschmelzen. Romantix reist nach Griechenland, um Irina zu heiraten und schleicht sich als Diener im Palast ein. Doch dann findet er heraus, dass Irinas Vater, König Aderlas, andere Pläne mit seiner Tochter hat: Er will sie mit Brutus, dem Adoptivsohn Julius Cäsars vermählen, um sich mit den Römern gut zu stellen. Doch König Aderlas lässt sich darauf ein, seine geliebte Tochter mit dem Sieger der Olympischen Spiele zu verheiraten. Brutus malt sich bereits aus, wie er als Anführer eines Triumphzuges seine neue Gattin durch Rom führt und schmiedet Pläne, die Wettkämpfe zu seinen Gunsten zu manipulieren. Doch er hat seine Rechnung ohne Romantix gemacht. Denn der holt Asterix und Obelix in sein Team. Gelingt es den unbesiegbaren Galliern, Romantix zum Sieg zu verhelfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clovis Cornillac (Asterix) Gérard Depardieu (Obelix) Benoît Poelvoorde (Brutus) Alain Delon (Julius Cäsar) Jean-Pierre Cassel (Miraculix) Vanessa Hessler (Prinzessin Irina) Stéphane Rousseau (Romantix) Originaltitel: Astérix aux jeux olympiques Regie: Frédéric Forestier, Thomas Langmann Drehbuch: Alexandre Charlot, Franck Magnier, Olivier Dazat, Thomas Langmann Kamera: Thierry Arbogast Musik: Frederic Talgorn Altersempfehlung: ab 6