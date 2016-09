Super RTL 15:20 bis 15:50 Trickserie Dinotrux Die Werkstatt USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Die Dinotrux und die Reparatilien wollen gemeinsam eine große Werkstatt bauen, Mega-Trux will das allerdings um jeden Preis verhindern. Mit Hilfe von Schrottz stiftet er Unfrieden zwischen den Dinotrux und den Reparatilien, mit dem Ziel, dass sie sich in Streitereien aufreiben und auseinander gehen. Ob sein Plan Erfolg haben wird? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dinotrux Altersempfehlung: ab 6