Super RTL 13:35 bis 14:05 Trickserie Sally Bollywood Der Glückshase F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken Mitschülerin Jaya hat ihren Glückshasen verloren. Und den muss sie unbedingt wieder haben. Denn ohne den Talisman wird sie in der Schule kläglich versagen, meint Jaya. Also machen sich Sally und Doowee auf die Suche... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Regie: Alexis Ducord, Jeremie Hoarau Musik: Tim Ryan Altersempfehlung: ab 6