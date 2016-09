Super RTL 09:20 bis 09:50 Trickserie Sally Bollywood Kaninchenjagd / Der tanzende Dieb F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Alice soll für ein paar Tage auf Fluffie, ein kleines Kaninchen, aufpassen. Während Fluffie sich in der Obhut von Alice befindet, passiert das Unfassbare: Fluffie wird entführt. Alice ist schockiert, wer entführt bloß ein Kaninchen? Sofort bittet sie das SBI um Hilfe. Als Sally und Doowee den Tatort untersuchen, stoßen sie auf ungewöhnlich große Fußabdrücke. Wurde Fluffie etwa von einem Riesen entführt? 2. Geschichte: Sally hat momentan keine Fälle zu lösen und widmet sich daher ihrem großen Hobby, dem Tanzen. Sie bereitet einen Flashmob vor und ist vollkommen in ihrem Element. Derweil stößt Doowee auf einen mysteriösen Fall, in dem auch Sallys Vater ermittelt. Während der Ermittlungen erkennt Doowee eine Verbindung zwischen dem Fall und Sallys Flashmob. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6